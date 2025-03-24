Фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук впервые за долгое время показал свою дочь Татьяну. 24 марта девушке исполнилось 22 года. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм артиста.
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Олег Собчук опубликовал редкое фото именинницы. Она сделала фото с дипломом о завершении образования. Оказалось, что Татьяна училась в Канаде в университете British Columbia Institute of Technology по специальности "3D моделинг, графика и анимация".
С Днем рождения, дочь! Пусть сбудутся все твои мечты! Ты молодчинка! Будь здоровенькая и счастливица! Люблю тебя,
– написал звездный отец.
Дочь Олега Собчука – Татьяна / Фото из инстаграма Олега Собчука
Напомним, Олег Собчук в мае 2023 года развелся с женой Марией после 20 лет в браке. У супругов родилось двое детей – дочь Татьяна и сын Арсен.
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