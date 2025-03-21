Валерия Гузема и ее муж Тимур Фаткуллин в третий раз стали родителями. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм украинского дизайнера.

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Валерия Гузема сообщила, что стала мамой дочери. Она также назвала ее необычное имя – Вивьен.

Дизайнер опубликовала чувственное видео, на котором показала первые кадры новорожденного ребенка в светлом наряде. Она нежно держала дочь за крошечную ручку.

Вивьен. Плюс один. Родители 3.0. Сделано с полной любовью,

– написала Валерия Гузема.

Валерия Гузема в третий раз стала мамой: видео

Звездные друзья и коллеги поздравили Валерию с пополнением в семье. Теплые комментарии оставила Джамала, Ирина Монатик, Василиса Фролова, Алла Костромичева, Саба Мусина, Андре Тан и другие.

Личная жизнь Валерии Гуземы