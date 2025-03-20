Владимир Остапчук уехал за границу по рабочим вопросам, а жена и сын составили ему компанию. Екатерина Остапчук поделилась новыми фото из путешествия, пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

К слову Остапчук впервые за долгое время показал своих детей от первого брака, которые живут за границей

Сейчас звездная семья находится в Париже. Екатерина показала живописные фото с трехмесячным сыном на фоне Эйфелевой башни. Также супруги прогуливались по туристическим местам и посетили местные заведения.

Екатерина Остапчук выбрала для прогулки комфортный образ – нежно розовый костюм и белые кроссовки.



Екатерина Остапчук с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Остапчук



Екатерина Остапчук с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Остапчук

Фаны делятся впечатлениями от фото в комментариях под заметкой.

"Тим уже и в Париже побывал";

"Вам очень подходит Париж. А этот серьезный модный мужчина – я не могу";

"Какие вы красивые";

"Как красиво";

"Кайфую от вас".

Напомним, что Владимир Остапчук может выезжать за границу как многодетный отец. С рождением Тимофея у шоумена появился этот статус. Ведущий также имеет двоих детей от первого брака.