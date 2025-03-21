Валерія Гузема та її чоловік Тимур Фаткуллін втретє стали батьками. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм української дизайнерки.

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Валерія Гузема повідомила, що стала мамою донечки. Вона також назвала її незвичне ім'я – Вів'єн.

Дизайнерка опублікувала чуттєве відео, на якому показала перші кадри новонародженої дитини у світлому вбранні. Вона ніжно тримала доньку за крихітну ручку.

Вів'єн. Плюс один. Батьки 3.0. Зроблено з повною любов'ю,

– написала Валерія Гузема.

Валерія Гузема втретє стала мамою: відео

Зіркові друзі та колеги привітали Валерію з поповненням у сім'ї. Теплі коментарі залишила Джамала, Ірина Монатік, Василіса Фролова, Алла Костромічова, Саба Мусіна, Андре Тан та інші.

Особисте життя Валерії Гуземи