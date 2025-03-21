Валерія Гузема та її чоловік Тимур Фаткуллін втретє стали батьками. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм української дизайнерки.
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Валерія Гузема повідомила, що стала мамою донечки. Вона також назвала її незвичне ім'я – Вів'єн.
Дизайнерка опублікувала чуттєве відео, на якому показала перші кадри новонародженої дитини у світлому вбранні. Вона ніжно тримала доньку за крихітну ручку.
Вів'єн. Плюс один. Батьки 3.0. Зроблено з повною любов'ю,
– написала Валерія Гузема.
Валерія Гузема втретє стала мамою: відео
Зіркові друзі та колеги привітали Валерію з поповненням у сім'ї. Теплі коментарі залишила Джамала, Ірина Монатік, Василіса Фролова, Алла Костромічова, Саба Мусіна, Андре Тан та інші.
Особисте життя Валерії Гуземи
- Валерія Гузема – відома українська дизайнерка та засновниця бренду Guzema Fine Jewelry, прикраси якого носить перша леді Олена Зеленська, українські зірки та світові знаменитості.
- Дизайнерка перебуває у шлюбі з Тимуром Фаткулліним, відомим авіатором та переможцем міжнародного конкурсу GoPro Million Dollar Challenge.
- У 2021 році в подружжя народився первісток – сина назвали Тимуром. У вересні 2023 пара стала батьками доньки Селін. А в лютому дизайнерка вразила звісткою про третю вагітність. Раніше Валерія Гузема зізнавалась, що хотіла б, аби між дітьми була невелика різниця у віці.