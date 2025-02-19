Знаменитість показала зворушливе відео з округлим животиком. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Валерії.

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Так, дизайнерка опублікувала ролик, де демонструє вагітність у чорній обтислій сукні, тримаючи в руках ніжно-рожеву квітку. "Давно не було свіженьких відео", – з гумором прокоментувала Валерія публікацію.

У коментарях під роликом шанувальники привітали Гузему з цією радісною звісткою.

Що відомо про особисте життя Валерії