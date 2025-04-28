Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, передает Show 24. Киркоров уже прокомментировал инцидент.

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Недавно Филипп Киркоров выступил в большом концертном зале "Октябрьский", что в Санкт-Петербурге. Когда путинист исполнял песню "Черная пантера", за его спиной вспыхнула пиротехника. С декораций огонь перекинулся на одежду певца. На видео слышно, как он кричит, а потом восклицает "Обжегся".

На Киркорове загорелась куртка во время концерта / Видео из российских СМИ

Филипп Киркоров прокомментировал инцидент на концерте

Филипп Киркоров уже прокомментировал инцидент, который случился на концерте. Путинист также заверил, что не будет увольнять работников, из-за которых его куртка загорелась прямо на сцене.

"Я позавчера горел, так. Ничего, выжил, не сгорел! Я, как птица Феникс, то сгораю, то возрождаюсь. Это мое нормальное существование. Главное, чтобы зритель ничего не понял. А все остальное... Раны заживают. Вот, Хайдаров Тимур (пластический хирург – Show 24) подлечит, подрихтует. Все в порядке. Главное, что мы отработали два концерта. Зритель от этого не пострадал, концерт продолжался, хоть что-то случилось во время шоу, так бывает, это человеческий фактор, так случилось. Впервые меня поджарили так на сцене, впервые", – сказал певец.

Ранее мы сообщали, что путинист Михаил Боярский упал с трехметровой высоты на спину. Инцидент случился на репетиции спектакля "Ромео и Джульетта". По информации российских СМИ, актера госпитализировали.