Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає Show 24. Кіркоров вже прокоментував інцидент.

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Нещодавно Філіп Кіркоров виступив у великому концертному залі "Октябрьський", що у Санкт-Петербурзі. Коли путініст виконував пісню "Черная пантера", за його спиною спалахнула піротехніка. З декорацій вогонь перекинувся на одяг співака. На відео чути, як він кричить, а потім вигукує "Обпікся".

На Кіркорові загорілася куртка під час концерту / Відео з російських ЗМІ

Філіп Кіркоров прокоментував інцидент на концерті

Філіп Кіркоров вже прокоментував інцидент, який трапився на концерті. Путініст також запевнив, що не буде звільняти працівників, через яких його куртка загорілася просто на сцені.

"Я позавчора горів, так. Нічого, вижив, не згорів! Я, як птах Фенікс, то згоряю, то відроджуюсь. Це моє нормальне існування. Головне, щоб глядач нічого не зрозумів. А все інше… Рани гояться. Ось, Хайдаров Тимур (пластичний хірург – Show 24) підлікує, підрихтує. Все гаразд. Головне, що ми відпрацювали два концерти. Глядач від цього не постраждав, концерт продовжувався, хоч щось трапилося під час шоу, так буває, це людський чинник, так трапилося. Вперше мене підсмажили так на сцені, вперше", – сказав співак.

Раніше ми повідомляли, що путініст Михайло Боярський впав з триметрової висоти на спину. Інцидент трапився на репетиції вистави "Ромео і Джульєтта". За інформацією російських ЗМІ, актора госпіталізували.