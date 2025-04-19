Російські ЗМІ повідомляють, що Боярський оступився на сцені та впав з триметрової висоти на спину на репетиції вистави "Ромео і Джульєтта", передає Show 24. Сталося це 14 квітня.

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Михайла Боярського відвезли з театру з переломами ребер та забоями. У нових виставах він поки не з'явиться. Згідно з інформацією російських ЗМІ, на актора чекає операція зі стабілізації хребців. Лікарі діагностували путіністу поєднану травму грудей та хребта, компресійні переломи, закриту травму грудної клітки та забій легені.

За даними телеграм-каналу Mash, Боярський впав під час репетиції 14 квітня. Акторові вкололи сильне знеболювальне і він повернувся на сцену. Чоловік звернувся до лікарів лише через два дні, коли йому стало гірше. Ймовірно, довгий час путініст не з'являтиметься на сцені, його також чекає тривале відновлення.

Михайло Боярський підтримує війну

Варто зазначити, що Михайло Боярський – прихильник режиму Володимира Путіна, він підтримує війну, яку Росія розв'язала проти України. У 2014 році підтримав окупацію Криму Росією.

У 2015 році СБУ внесла Боярського до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. Доданий до санкційного списку України, фігурант бази "Миротворець".

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських акторів. Серед них Ірина Апексімова, Віталій Гогунський, Микита Джигурда, Оскар Кучера, Євген Миронов.