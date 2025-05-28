Тепер російське пропагандистське видання Super отримало довідку з нібито точним діагнозом співака. А представниця Кіркорова вже прокоментувала інформацію, яка шириться у ЗМІ, пише Show 24.

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Згідно з документом, Філіп Кіркоров нібито отримав опіки другого ступеня, ускладнений бурситом (запалення слизових сумок навколо суглобів), частковим неврозом шкіри, бешиховим запаленням, лімфаденопатією (збільшення лімфатичних вузлів), зліва.

Путіністу рекомендували спостереження у хірурга, щоденні перев'язки, антибактеріальну терапію та суворе обмеження фізичного навантаження. Зазначається, що при погіршенні стану пацієнта необхідно госпіталізувати до спеціального стаціонарного відділення, що й сталося кілька днів тому.

Згодом представниця Філіпа Кіркорова вийшла на зв'язок та прокоментувала інформацію про його діагноз.

Хотілося б попросити журналістів не ставити Філіпу медичних діагнозів та не спиратися на чутки. Лікування йде повним ходом, але, можливо, часу для відновлення потрібно буде більше, ніж передбачалось,

– сказала вона.

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