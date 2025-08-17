Jerry Heil к тому же сообщила, что готовит кое-что масштабное, однако пока держит интригу. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее инстаграм.

Jerry Heil опубликовала свою детскую фотографию, где стоит на улице с микрофоном в руках и, вероятно, поет. Она одета в белую блузку и черные штаны, а на голове у девочки – большой бант.

Jerry Heil в детстве / Фото из инстаграма певицы

Кстати! Ранее модель и певица Даша Астафьева показала свое фото из юности.

Каким был музыкальный путь Jerry Heil?

Jerry Heil рассказала, что ее зачислили в музыкальную школу в 3-летнем возрасте, а свою первую песню написала в 4 или 5 лет. В 12 девушка уже научилась импровизировать на фортепиано.

Первое свое фортепианное произведение написала где-то в том же возрасте. В музыкальной школе, которую страшно любила за единомышленников и невероятных учителей, я влюбилась в сольфеджио и стала теоретической заучкой, которой те стены давно не видели,

– поделилась певица.

Артистка поступила в Киевскую муниципальную академию музыки имени Рейнгольда Глиэра на хорово-дирижерское отделение, ведь на вокальное была большая очередь, а денег на контрактную форму обучения семья не имела.

Ближе к 15 поняла, что хочу писать кинематографическую музыку, и в 19 поступила на композиторское отделение в консерваторию. И вот дальше происходит резкий поворот сюжета: через два года ваша отличница бросает учебу, становится блогером и дальше мы знакомимся с вами,

– рассказала она.

Jerry Heil добавила, что поет уже 27 лет, и до сих пор мечтает писать музыку для кино.