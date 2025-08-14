Артисты создали новый клип из видео украинцев. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Jerry Heil.

В клипе на песню Jerry Heil и YARMAK "З якого ти поверху неба?" использовали видеоматериалы, которые пользователи публиковали в тикток или присылали на официальную электронную почту проекта.

Мы создали это видео о вас и для вас – всех тех украинцев, что любят в условиях настоящего, преодолевая сотни километров и часов, чтобы увидеться на считанные дни. Для всех тех, для кого эта песня стала "их песней",

– говорится в описании к клипу.

Jerry Heil и YARMAK – "З якого ти поверху неба?": смотрите видео онлайн

Как в сети отреагировали на новый клип?

"После всего, связанного с видео на эту песню, новый клип обязан взять первое место в трендах".

"Замечательная песня и клип получился очень трогательный. Любовь спасет мир! Я в это искренне верю".

"Замечательный клип, даже лучше, чем предыдущий. Спасибо за вашу сознательную позицию".

"Спасибо, уже проплакалась. Невероятная история о каждом и каждой из нас".

"Этот клип показывает то, что любовь во время войны есть, и она преодолевает все препятствия".

Напомним, Jerry Heil и YARMAK заявили, что не знали о прошлом Константина Темляка, когда выбирали его для съемок в клипе. Артисты осудили насилие и удалили видеоработу с ютуба.