Артисты создали новый клип из видео украинцев. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Jerry Heil.
В клипе на песню Jerry Heil и YARMAK "З якого ти поверху неба?" использовали видеоматериалы, которые пользователи публиковали в тикток или присылали на официальную электронную почту проекта.
Мы создали это видео о вас и для вас – всех тех украинцев, что любят в условиях настоящего, преодолевая сотни километров и часов, чтобы увидеться на считанные дни. Для всех тех, для кого эта песня стала "их песней",
– говорится в описании к клипу.
Jerry Heil и YARMAK – "З якого ти поверху неба?": смотрите видео онлайн
Как в сети отреагировали на новый клип?
- "После всего, связанного с видео на эту песню, новый клип обязан взять первое место в трендах".
- "Замечательная песня и клип получился очень трогательный. Любовь спасет мир! Я в это искренне верю".
- "Замечательный клип, даже лучше, чем предыдущий. Спасибо за вашу сознательную позицию".
- "Спасибо, уже проплакалась. Невероятная история о каждом и каждой из нас".
- "Этот клип показывает то, что любовь во время войны есть, и она преодолевает все препятствия".
Напомним, Jerry Heil и YARMAK заявили, что не знали о прошлом Константина Темляка, когда выбирали его для съемок в клипе. Артисты осудили насилие и удалили видеоработу с ютуба.