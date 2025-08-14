Артисти створили новий кліп з відео українців. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Jerry Heil.

У кліпі на пісню Jerry Heil і YARMAK "З якого ти поверху неба?" використали відеоматеріали, які користувачі публікували у тікток або надсилали на офіційну електронну пошту проєкту.

Ми створили це відео про вас і для вас – всіх тих українців, що кохають в умовах сьогодення, долаючи сотні кілометрів та годин, щоб побачитися на лічені дні. Для всіх тих, для кого ця пісня стала "їхньою піснею",

– йдеться в описі до кліпу.

Jerry Heil і YARMAK – "З якого ти поверху неба?": дивіться відео онлайн

Як у мережі відреагували на новий кліп?

"Після всього, пов'язаного з відео на цю пісню, новий кліп зобов'язаний взяти перше місце в трендах".

"Чудова пісня і кліп вийшов дуже зворушливий. Кохання врятує світ! Я в це щиро вірю".

"Чудовий кліп, навіть кращий, ніж попередній. Дякую за вашу свідому позицію".

"Дякую, вже проплакалась. Неймовірна історія про кожного і кожну з нас".

"Цей кліп показує те, що кохання під час війни є, і воно долає всі перешкоди".

Нагадаємо, Jerry Heil і YARMAK заявили, що не знали про минуле Костянтина Темляка, коли обирали його для зйомок у кліпі. Артисти засудили насильство і видалили відеороботу з ютубу.