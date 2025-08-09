Jerry Heil та YARMAK відреагували на гучний скандал навколо актора та військового. Вони вирішили видалили кліп, в якому знявся Темляк. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм зірок.

Музиканти зізналися, що не знали про минуле актора, коли обирали його для зйомок у кліпі. Про звинувачення в його бік вони дізналися після публікації відео.

Будь-яке насильство – це жахливо. У світі, де стільки болю, ми не маємо множити його… Ця робота не про конкретних людей. Ця робота про мільйони українців. Які проживають своє кохання на відстані,

– зазначили Jerry Heil та YARMAK.

Артисти поділилися, що коли знімали кліп, надихалися історіями кохання, якими українці ділилися після виходу пісні. Тому після видалення офіційної відеороботи вони виступили з ідеєю створити нову.

"Кліп на "З якого ти поверху неба?" видалено, бо наша історія не про це. Роботу було створено для вас, для тих, хто любить в умовах сьогодення, тому ми хочемо цю пісню цілком і повністю вам присвятити! Ми змонтуємо кліп про вас! Щоб стати його частиною, публікуйте ваші відео під звук в тікток", – звернулись музиканти до фанів.

