Jerry Heil и YARMAK отреагировали на громкий скандал вокруг актера и военного. Они решили удалили клип, в котором снялся Темляк. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм звезд.
Музыканты признались, что не знали о прошлом актера, когда выбирали его для съемок в клипе. О обвинениях в его сторону они узнали после публикации видео.
Любое насилие – это ужасно. В мире, где столько боли, мы не должны умножать ее... Эта работа не о конкретных людях. Эта работа о миллионах украинцев. Которые проживают свою любовь на расстоянии,
– отметили Jerry Heil и YARMAK.
Артисты поделились, что когда снимали клип, вдохновлялись историями любви, которыми украинцы делились после выхода песни. Поэтому после удаления официальной видеоработы они выступили с идеей создать новую.
"Клип на "С какого ты этажа неба?" удален, потому что наша история не об этом. Работа была создана для вас, для тех, кто любит в условиях настоящего, поэтому мы хотим эту песню целиком и полностью вам посвятить! Мы смонтируем клип о вас! Чтобы стать его частью, публикуйте ваши видео под звук в тикток", – обратились музыканты к фанам.
Константин Темляка обвинили в насилии
- Анастасия Соловьева, бывшая девушка Константина Темляка, опубликовала сообщение, в котором назвала актера "тираном, абьюзером, манипулятором и нарциссом". По ее словам, Темляк поднимал на нее руку, обвинял в изменах и разрушал психику.
- Актер и военный отреагировал. Он подтвердил все слова Анастасии и ее заявления о том, что у него была зависимость от алкоголя и наркотиков. Константин Темляк сказал, что готов нести юридическую и моральную ответственность.
- Также стало известно, что актер присылал откровенные фото и сообщения 15-летней поклоннице. В то время он был в отношениях с нынешней женой.