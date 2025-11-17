Про них Олександр висловився в інтерв'ю Яніні Соколовій. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал 5 каналу.
Читайте також Не тільки Козловський: українські зірки, які були в ЗСУ, але повернулись до цивільного життя
Загалом це добре, що вони рухаються в цей бік, але для мене це в якомусь сенсі пристосуванство. Дуже багато хто з 2014 року, з періоду Майдану, то вони про Україну пишуть, то вони з російськими артистами, то вони їздять в Росію виступати на корпоративи "Газпрому". Я на них сильно не розраховую. Взагалі. Ні культурно, ні соціально, ніяк,
– сказав Олександр Ярмак.
Військовослужбовець зізнався, що ніяк не ставиться до цих артистів і не перетинається з ними. Ярмак додав, що вони насправді "дуже розумні" та "якісні перевзуваки".
Я бачу, як вони дуже якісно залучають до співпраці дійсно таких фундаментальних людей, які рухали українську культуру. Хороша людина, ввічлива і все інше – це не показник. Дуже багато жахливих справ зроблено "до", які сформували жахливий наслідок для нас сьогодні. І це теж злочин,
– зазначив він.
Інтерв'ю з Олександром Ярмаком: дивіться відео онлайн
Хто з артистів не перекладатиме російськомовні пісні?
Нагадаємо, лідер гурту БУМБОКС Андрій Хливнюк заявив, що не перекладатиме російськомовний репертуар колективу на українську, зокрема й популярну пісню "Вахтёрам".
"Та не хочу я їх перекладати. Це мої діти. Вони вже були, це історія, воно відбулося. Навіщо мені їх перекладати? Я вже інша людина. Пиши нові пісні. Перекладають пісні й переаранжовують сильно ті, хто нових не пише. Навіщо хапатися за них? Ну, було і було. Вони живуть своїм життям в інтернеті", – сказав він.
Водночас музикант зазначив, що йому подобається, як інші артисти перекладають старі треки БУМБОКСУ. За словами Хливнюка, так вони отримують можливість заявити про себе.