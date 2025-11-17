О них Александр высказался в интервью Янине Соколовой. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал 5 канала.

В общем это хорошо, что они движутся в эту сторону, но для меня это в каком-то смысле приспособленчество. Очень многие с 2014 года, с периода Майдана, то они об Украине пишут, то они с российскими артистами, то они ездят в Россию выступать на корпоративы "Газпрома". Я на них сильно не рассчитываю. Вообще. Ни культурно, ни социально, никак,

– сказал Александр Ярмак.

Военнослужащий признался, что никак не относится к этим артистам и не пересекается с ними. Ярмак добавил, что они на самом деле "очень умные" и "качественные переобуваки".

Я вижу, как они очень качественно привлекают к сотрудничеству действительно таких фундаментальных людей, которые двигали украинскую культуру. Хороший человек, вежливый и все остальное – это не показатель. Очень много ужасных дел сделано "до", которые сформировали ужасное последствие для нас сегодня. И это тоже преступление,

– отметил он.

