Анастасія прокоментувала допис Костянтина, в якому він відповів на звинувачення колишньої дівчини. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм фотографки.

Читайте також Стосунки, кар'єра та служба в ЗСУ: біографія Костянтина Темляка, якого звинувачують у насильстві

Анастасія Соловйова заявила, що Костянтин Темляк не лише штовхав її й стискав руки, як він стверджує, а й "тягав за волосся як ляльку" – при тому був у тверезому стані.

За словами фотографки, одного разу актор "повалив її на підлогу і вдарив ногами по голові". Дівчина зауважила, що Темляк був у "неадекватному стані". Соловйова також розповіла, що Костянтин "виламав руку до тріщини" своїй колишній дівчині, через що довелося накласти гіпс, але коментар щодо цього не надав.

Костянтин казав, що сам завершив їхні стосунки, однак Анастасія спростувала його слова.

У мене просто вже не було сил грати в ці емоційні ігри й взагалі жити, бо я загубила зв'язок з реальністю і постійно знаходилась з дереалізацією, стала овочем. І тому ми просто розійшлись. Те, що ми "підтримували зв'язок" після цього, – правда, бо я ще була під впливом і в жахливому стані,

– зізналась Анастасія.

Важливо! Детальніше про скандал з Костянтином Темляком читайте за посиланням.

Після початку повномасштабного вторгнення Соловйова написала Темляку все, що про нього думає. Через два тижні актор відповів дівчині та заявив, аби вона попросила у нього вибачення за сказане, а потім почав маніпулювати своєю смертю, хоча тоді ще не долучився до лав ЗСУ.

Анастасія також поділилась відеозаписом їхньої останньої розмови, яка відбулася в серпні 2022 року.

Остання розмова Анастасія Соловйової та Костянтина Темляка / відео з інстаграму фотографки

Він мені ніколи не пропонував оплатити лікування. Ніколи не пропонував піти до психіатра чи психолога. Він навпаки з мене сміявся, казав, що це все х*йня, що він сам класний психолог і взагалі в це не вірить. Тому я самостійно знайшла терапевта, потім психіатра і за свої гроші почала цей шлях,

– розповіла Соловйова.

Анастасія Соловйова прокоментувала заяву Костянтина Темляка / Скриншот з інстаграму фотографки

Анастасія Соловйова про Костянтина Темляка / Скриншот з інстаграму фотографки

Зауважимо, що Костянтина Темляка звинуватили ще й у розбещені 15-річної дівчини. Наприкінці 2023 року актор надсилав неповнолітній свої інтимні фото і писав про непристойні фантазії.