Анастасия прокомментировала сообщение Константина, в котором он ответил на обвинения бывшей девушки. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм фотографа.

Анастасия Соловьева заявила, что Константин Темляк не только толкал ее и сжимал руки, как он утверждает, но и "таскал за волосы как куклу" – при том был в трезвом состоянии.

По словам фотографа, однажды актер "повалил ее на пол и ударил ногами по голове". Девушка заметила, что Темляк был в "неадекватном состоянии". Соловьева также рассказала, что Константин "выломал руку до трещины" своей бывшей девушке, из-за чего пришлось наложить гипс, но комментарий по этому поводу не предоставил.

Константин говорил, что сам завершил их отношения, однако Анастасия опровергла его слова.

У меня просто уже не было сил играть в эти эмоциональные игры и вообще жить, потому что я потеряла связь с реальностью и постоянно находилась с дереализацией, стала овощем. И поэтому мы просто разошлись. То, что мы "поддерживали связь" после этого, – правда, потому что я еще была под влиянием и в ужасном состоянии,

– призналась Анастасия.

После начала полномасштабного вторжения Соловьева написала Темляку все, что о нем думает. Через две недели актер ответил девушке и заявил, чтобы она попросила у него прощения за сказанное, а потом начал манипулировать своей смертью, хотя тогда еще не вступил в ряды ВСУ.

Анастасия также поделилась видеозаписью их последнего разговора, который состоялся в августе 2022 года.

Последний разговор Анастасия Соловьевой и Константина Темляка / видео из инстаграма фотографа

Он мне никогда не предлагал оплатить лечение. Никогда не предлагал пойти к психиатру или психологу. Он наоборот надо мной смеялся, говорил, что это все х*йня, что он сам классный психолог и вообще в это не верит. Поэтому я самостоятельно нашла терапевта, потом психиатра и за свои деньги начала этот путь,

– рассказала Соловьева.

Анастасия Соловьева прокомментировала заявление Константина Темляка / Скриншот из инстаграма фотографа

Анастасия Соловьева о Константине Темляке / Скриншот из инстаграма фотографа

Заметим, что Константина Темляка обвинили еще и в развращении 15-летней девушки. В конце 2023 года актер посылал несовершеннолетней свои интимные фото и писал о непристойных фантазиях.