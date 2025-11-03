Об этом Суханов заявил в новом интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.
Кстати Константин Темляк, которого обвиняют в насилии и развращении несовершеннолетних, исчез из соцсетей
Я не жалею, потому что, прежде всего, я поддержал не Константина Темляка, а я поддержал норму законодательства. Я против самосуда. Только правоохранители, только суд могут назвать человека вором, преступником,
– заявил Алексей Суханов.
Журналист против того, чтобы на человека давили и пытались его "добить" любым способом. Суханов отметил, что такое поведение "за пределами действующего законодательства", ведь в Украине есть презумпция невиновности.
Я против того, что устраивала разъяренная толпа в инстаграме. Потому что это нелогично. Если так влиять на человека, то мы же не можем исключать, что человек к виску приставит пистолет и сократит себе жизнь,
– добавил он.
Для справки! Алексей Суханов опубликовал сообщение в инстаграме в поддержку Константина Темляка, когда в августе вокруг актера разгорелся скандал. В то же время журналист отметил, что не оправдывает насилие и не защищает педофилов.
Однако Алексей Суханов не понимает, почему Константина Темляка не исключили из номинантов на украинскую национальную премию "Золотая юла". Журналист считает это недоработкой оргкомитета.
Это неуважение к тому человеку, которого он уничтожал морально и над которым он издевался. Это неуважение со стороны оргкомитета. Это недоработка оргкомитета. Это пощечина со стороны оргкомитета обществу. Это неправильно,
– сказал Суханов.
Напомним! Константин Темляк победил в номинации "Лучшая мужская роль" за роль в фильме "БожеВільні". Однако актер отказался от награды.
Интервью с Алексеем Сухановым: смотрите видео онлайн
Скандал с Константином Темляком: главное
8 августа фотограф Анастасия Соловьева, которая когда-то встречалась с Константином Темляком, обвинила его в домашнем насилии: психологическом и физическом. Девушка также заявила, что актер имеет алкогольную и наркотическую зависимость.
Темляк признал, что наносил физический вред Соловьевой, злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Актер публично попросил прощения у бывшей девушки.
Впоследствии Константина обвинили в развращении 15-летней девушки. Мужчина посылал несовершеннолетней свои интимные фотографии и писал о непристойных фантазиях.
19 августа стало известно, что полиция начала досудебное расследование против Темляка по обвинению в домашнем насилии.
10 сентября юридическая компания Miller Law Firm, которая представляет Анастасию Соловьеву, сообщила, что девушку официально признали потерпевшей по уголовному делу.