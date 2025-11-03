Про це Суханов заявив у новому інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
Я не шкодую, тому що, перш за все, я підтримав не Костянтина Темляка, а я підтримав норму законодавства. Я проти самосуду. Тільки правоохоронці, тільки суд можуть назвати людину злодієм, злочинцем,
– заявив Олексій Суханов.
Журналіст проти того, аби на людину тиснули й намагалися її "добити" у будь-який спосіб. Суханов зазначив, що така поведінка "поза межами чинного законодавства", адже в Україні є презумпція невинуватості.
Я проти того, що влаштовувала розлючена юрба в інстаграмі. Тому що це нелогічно. Якщо так впливати на людину, то ми ж не можемо виключати, що людина до скроні приставить пістолет і скоротить собі віку,
– додав він.
Для довідки! Олексій Суханов опублікував допис в інстаграмі на підтримку Костянтина Темляка, коли в серпні навколо актора розгорівся скандал. Водночас журналіст зазначив, що не виправдовує насильство і не захищає педофілів.
Однак Олексій Суханов не розуміє, чому Костянтина Темляка не виключили з номінантів на українську національну премію "Золота дзиґа". Журналіст вважає це недопрацюванням оргкомітету.
Це неповага до тієї людини, яку він знищував морально і з якої він знущався. Це неповага з боку оргкомітету. Це недопрацювання оргкомітету. Це ляпас з боку оргкомітету суспільству. Це неправильно,
– сказав Суханов.
Нагадаємо! Костянтин Темляк переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" за роль у фільмі "БожеВільні". Однак актор відмовився від нагороди.
Інтерв'ю з Олексієм Сухановим: дивіться відео онлайн
Скандал з Костянтином Темляком: головне
8 серпня фотографка Анастасія Соловйова, яка колись зустрічалась з Костянтином Темляком, звинуватила його у домашньому насильстві: психологічному і фізичному. Дівчина також заявила, що актор має алкогольну та наркотичну залежність.
Темляк визнав, що завдавав фізичної шкоди Соловйовій, зловживав алкоголем та наркотиками. Актор публічно попросив вибачення у колишньої дівчини.
Згодом Костянтина звинуватили у розбещенні 15-річної дівчини. Чоловік надсилав неповнолітній свої інтимні фотографії та писав про непристойні фантазії.
19 серпня стало відомо, що поліція розпочала досудове розслідування проти Темляка за звинуваченнями у домашньому насильстві.
10 вересня юридична компанія Miller Law Firm, яка представляє Анастасію Соловйову, повідомила, що дівчину офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі.