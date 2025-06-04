Астафьева показала архивное фото в инстаграм-сториз, пишет Show 24. Вероятно, оно было сделано во время выпускного в школе.

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На фото, которое опубликовала Даша Астафьева, она идет под руку с парнем – вероятно, это ее одноклассник. Модель показалась в длинном голубом платье на бретельках, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру, и обула черные туфли на каблуках.

Шо ту скажешь, когда оно канешна..,

– подписала фото Астафьева.

Даша Астафьева в юности / Фото из инстаграма модели

Ранее мы сообщали, что Ольга Сумская показала, как выглядела в 16 лет.

Что известно о Даше Астафьевой

Напомним, что Даша Астафьева родилась в городе Орджоникидзе (с 2016 года – Покров) Днепропетровской области. Модель рассказывала, что в детстве с ней не хотели дружить и оскорбляли, потому что у нее были проблемы с кожей до 15 лет. Женщина также признавалась, что не любила фотографироваться.

Кроме того, Астафьева плохо училась в школе. Затем Даша поступила в Днепропетровский театральный колледж на режиссерский факультет.