Сумская поделилась архивным фото из юности в инстаграме, передает Show 24. Ее сфотографировали в Полтаве.

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Ольга Сумская опубликовала архивную черно-белую фотографию, которую ей сделал отец в Полтаве. Актрисе было 16 лет, заметно, что тогда народная артистка Украины имела очень длинные волосы. Она позировала возле фонтана.

Сумская также добавила к сообщению фотографию, сделанную вчера на том же самом месте. Дело в том, что она приехала с гастролями в Полтаву. 31 мая Ольга вместе с другими актерами выступала со спектаклем "Возвращение блудного отца" в театре имени Николая Гоголя.

Полтава... Возле театра им. Гоголя. Мне 16 лет. Фотографировал папа. На том же месте сегодня. Только фонтан не работает. То, может, починят и будет радовать полтавчан, как и раньше! Надеемся!,

– написала Ольга Сумская.

Реакция сети

В комментариях поклонники пишут комплименты Ольге Сумской:

"Такое душевное фото. Очень красиво!"

"Очень красивая. И тогда, и сейчас".

"Вы не изменились, а только стали лучше!"

"Какая же вы красивая! Наша красота!"

"Оля, какая же вы прекрасная! Как и наша Полтава".

"Почти не изменились. Разве что цвет волос. Вы самая красивая".

Напомним, ранее Ольга Сумская показала архивное видео со свадьбы с Виталием Борисюком.