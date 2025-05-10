Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Сумской. Свадьба пары состоялась в 1996 году.

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В сториз Ольга Сумская распространила видео со дня свадьбы с Виталием Борисюком, которое пара сыграла 29 лет назад. Актриса предстала в коротком платье. Свой образ она дополнила короткой фатой, украшениями и перчатками, а в руках держала букет. Актер надел светлый костюм, белую рубашку и галстук.

А это мы 29 лет назад! Наш май,

– написала Ольга Сумская.

Свадьба Сумской и Борисюка / Видео из инстаграма актрисы

Также Ольга Сумская опубликовала видео с 2021 года, когда супруги праздновали 25-ю годовщину брака. Актриса показалась в свадебном платье и длинной фате, с цветами в руках. Виталий Борисюк надел костюм.

Незабываемо! Видео 2021 года, серебряная свадьба,

– говорится в заметке.

В сети поздравляют звездных супругов

В комментариях под видео звездных супругов поздравляют с 29-й годовщиной брака.

"Я хорошо помню этот день! Вы прекрасны! Люблю вашу семью! Живите долго, счастливо и здорово!, – Виталий Козловский.

"Самые искренние поздравления вашей невероятной семье!", – Иванна Онуфрийчук.

"Поздравляю! Замечательная пара", – Ольга Цибульская.

"Ну вы невероятные", – Наталка Денисенко.

"Искренние поздравления!", – Анастасия Цимбалару.

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