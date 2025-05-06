На днях в соцсетях опубликовали видео, где показали могилу Вячеслава и Анны Сумских. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на соответствующий ролик в тиктоке.

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Родители Ольги и Натальи Сумских похоронены на Байковом кладбище. Для Вячеслава Сумского установили памятник с его фото и надписью – народный артист Украины.

Рядом – могила Анны Сумской. Сейчас там установлен крест.

Как выглядят могилы родителей Ольги и Натальи Сумских: видео

Добавим, в декабре 2024 года Ольга Сумская сообщила, что занимается памятником для мамы. Она поделилась, что хочет установить QR-код на надгробии, с которых можно было бы открыть некролог или страницу памяти о покойном. Ольга говорила, что ей хотелось бы, чтобы люди больше знали о ее родителях.

Автор видео написал, что "шокирован" состоянием могил. В комментариях под видео некоторые пользователи заметили, что они кажутся заброшенными и неубранными, а Анне Сумской еще не установили памятник.

"Очень удивили девушки. Такие известные люди похоронены, у мамы до сих пор нет памятника. Девушки, стыдно за вас. И не нужно писать, что есть причины, что не важно. Важно";

"Не оправдывайте Ольгу и Наташу. Это стыд! Как не могут сами, то пусть наймут людей!";

"Ужас... Есть и платные услуги по уборке могил, неужели мало денег...".

Другие взамен призвали никого не осуждать и резко отреагировали на само видео. И подчеркнули, что сорняк может вырастать очень быстро, даже если там недавно поубирали.

"Это же нужно найти, полазить по кладбищу, опозорить людей. Кто знает, что у них в жизни? Кто вы, чтобы судить?";

"Как наши люди любят совать нос в чужие дела";

"Да не лезьте вы в чужие могилы и в чужую жизнь! Что у нас за люди такие?";

"Уважаемый автор, это дело личное, возможно они в церкви и в душе молятся. Это для усопших важнее, зачем выставлять на осуждение? Будьте бдительны к своему, а чужого не трогайте".

Что известно о родителях Сумских