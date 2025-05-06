На днях в соцсетях опубликовали видео, где показали могилу Вячеслава и Анны Сумских. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на соответствующий ролик в тиктоке.
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Родители Ольги и Натальи Сумских похоронены на Байковом кладбище. Для Вячеслава Сумского установили памятник с его фото и надписью – народный артист Украины.
Рядом – могила Анны Сумской. Сейчас там установлен крест.
Как выглядят могилы родителей Ольги и Натальи Сумских: видео
Добавим, в декабре 2024 года Ольга Сумская сообщила, что занимается памятником для мамы. Она поделилась, что хочет установить QR-код на надгробии, с которых можно было бы открыть некролог или страницу памяти о покойном. Ольга говорила, что ей хотелось бы, чтобы люди больше знали о ее родителях.
Автор видео написал, что "шокирован" состоянием могил. В комментариях под видео некоторые пользователи заметили, что они кажутся заброшенными и неубранными, а Анне Сумской еще не установили памятник.
- "Очень удивили девушки. Такие известные люди похоронены, у мамы до сих пор нет памятника. Девушки, стыдно за вас. И не нужно писать, что есть причины, что не важно. Важно";
- "Не оправдывайте Ольгу и Наташу. Это стыд! Как не могут сами, то пусть наймут людей!";
- "Ужас... Есть и платные услуги по уборке могил, неужели мало денег...".
Другие взамен призвали никого не осуждать и резко отреагировали на само видео. И подчеркнули, что сорняк может вырастать очень быстро, даже если там недавно поубирали.
- "Это же нужно найти, полазить по кладбищу, опозорить людей. Кто знает, что у них в жизни? Кто вы, чтобы судить?";
- "Как наши люди любят совать нос в чужие дела";
- "Да не лезьте вы в чужие могилы и в чужую жизнь! Что у нас за люди такие?";
- "Уважаемый автор, это дело личное, возможно они в церкви и в душе молятся. Это для усопших важнее, зачем выставлять на осуждение? Будьте бдительны к своему, а чужого не трогайте".
Что известно о родителях Сумских
- Вячеслав Сумской был актером Львовского, Запорожского, Полтавского и киевского театров, Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко. Среди его лучших ролей – Эней в "Энеиде" Ивана Котляревского, Ярема в "Гайдамаках" по Шевченко, Никита в "Ярославе Мудром" и другие.
- Анна Сумская работала актрисой в театрах вместе с мужем. Она сыграла более 150 ролей за всю карьеру.