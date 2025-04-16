Видео, на которых слышны звуки взрывов, Сумская опубликовала в инстаграм-сторис. Об этом сообщает Show 24.

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Ольга Сумская распространила ролик, который, вероятно, снимала по дороге к вокзалу. На фоне слышен громкий взрыв.

Вечер в Каменском... Между взрывами успели на поезд, слава Богу!,
– написала актриса.

Ольга Сумская попала под обстрел: смотрите видео

Впоследствии Сумская поделилась еще одним видео из Каменского. Сначала на нем слышен звук беспилотника, а затем – громкий взрыв. У актрисы взволнованный голос, она просит кого-то спрятаться.

Каменское... Это был ужас,
– говорится в инстаграм-сторис Ольги Сумской.

Ольга Сумская попала под обстрел: смотрите видео

Враг атаковал Каменское и Никополь

  • Отметим, что россияне атаковали Каменское беспилотниками, в результате чего есть разрушения на территории частного предприятия. Возникло два пожара, повреждены 10 авто и газопровод.
  • Двое мужчин, в возрасте 39 и 48 лет, получили ранения.
  • Также враг терроризировал Никополь ударными БпЛА и артиллерией. Поврежден частный дом, гараж и хозяйственная постройка.