На это обратил внимание продюсер канала "История без мифов" Константин Анохин, который сейчас служит в армии. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на его фейсбук-страницу.

К слову Что мне война, – украинский блогер возмутила циничной реакцией на российский удар по Сумам

Константин Анохин показал, что очередное русскоязычное видео вышло 13 апреля, в день российского удара по Сумам.

Видео выложено 13 апреля 2025 года. В тот день, когда россияне ударили по Сумам. Как я понял, оно переозвучено "общедоступным". Дима Комаров – г*вноед, как г*вноеды те, кто это придумал. Но его почему-то терпят,

– написал Константин Анохин.



Новое русскоязычное видео "Мира наизнанку", которое вышло 13 апреля / Скриншот с ютуба

В издании "Антонина" заметили, что у Дмитрия Комарова есть два ютуб-канала. Первый, русскоязычный "Мир наизнанку", создан еще в 2010 году. А украиноязычный "Світ навиворіт" создали в 2019, но видео там начали выходить около двух лет назад.

В 2022 там вышли украиноязычные эпизоды "Мир наизнанку. Путешествуй по Украине". А еще через год появился проект "Мир наизнанку. Украина", где Комаров уже общался на украинском.

На русскоязычном канале не выходило новых видео уже 11 месяцев. Но недавно там снова появились ролики. Комаров опубликовал три эпизода, озвученные на русском языке. В комментариях даже возмущались, что хотели бы слышать не озвучку, а настоящий голос ведущего.



Русскоязычные видео Комарова / Скриншот с ютуба

Напомним, недавно Дмитрий Комаров объявил о разводе с женой Александрой Кучеренко. Ведущий сказал, что в их браке не было обмана или измен, они разрывают отношения с уважением друг к другу.