Диана Полищук, которая называет себя "простой блогеркой из села", высказалась о войне на прямой трансляции в тиктоке. Ее реакция на обстрелы мирных городов возмутили украинцев, пишет Show 24 со ссылкой на страницу, на которой появился отрывок из эфира.

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Диана прямо заявила, что ей "безразлично" на войну, потому что она ее якобы не затрагивает. Ее беспокоит только то, что ее мужа могут мобилизовать.

На меня война не влияет, что мне война? Она на меня никак не влияет. Мне безразлично. У меня только это одно, чтобы ТЦК не было, потому что у меня муж. А если бы не муж, то мне ТЦК было безразлично,

– сказала блогерша.

Кажется, в комментариях девушке написали о трагедии, которая произошла в Сумах из-за российского обстрела. На это блогерша тоже отреагировала с цинизмом.

"Ты видела, что в Сумах? Видела и что?! Боже, у меня все хорошо", – сказала Диана.

Блогер Диана о войне и ударе по Сумах: видео

Напомним, оккупанты ударили по центру Сум 13 апреля, в Вербное воскресенье. По состоянию на день, 14 апреля, известно, что в результате российской атаки погибло 35 человек, среди которых 11-летний мальчик и 17-летний подросток. Из-за обстрела пострадали 117 человек.

Отрывок из прямой трансляции прокомментировали множество украинцев, которые возмущены реакцией блогера. Они советуют СБУ обратить внимание на заявления Дианы и обвиняют ее в равнодушии.

"Дрянь";

"Отметьте официальные аккаунты, пусть СБУ заинтересуется ею";

"Как можно такое говорить? Кто вы после этих слов?";

"Позор за такие слова. Война влияет на каждого".

Блогерша записала видео с объяснениями

После волны критики Диана записала видео, где заявила, что не знала о том, что произошло в Сумах, потому что не имела времени просмотреть новости. По словам блогера, ее подставили, опубликовав отрывок. И она никак не прокомментировала слова о том, что ей "безразлично на войну".

Я вчера вела прямой эфир. Вчера я не знала, что произошло в Сумах, потому что встала в 3 часа дня, пошла готовить, мне не было когда смотреть, мне никто об этом не сказал. Сейчас хочу выразить соболезнования семьям погибших. Я не видела раньше. По поводу этого видео, некоторые люди захотели меня подставить, выставить смонтированный отрывок,

– сказала Диана.

Диана объяснила свои слова относительно удара в Сумах: видео

Несмотря на объяснения, не все комментаторы поверили словам Дианы. Многие и в дальнейшем рекомендуют правоохранительным органам обратить внимание на ее высказывания.