Инфлюенсерка показала дом, который они приняли решение продать, и рассекретила его стоимость. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-сторис Татьяны.

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Так, выяснилось, что Пренткович продает недвижимость за 160 тысяч долларов.

По информации из объявления на платформе OLX, трехэтажный таунхаус расположен в поселке Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. Дом площадью 95 квадратных метров имеет кухню, гостиную, санузел с душевой, отдельную ванную комнату, гардеробную и детскую комнату. Особенностью является также просторная терраса и зона барбекю во дворе.

Татьяна Пренткович выставила на продажу свой дом под Киевом / Фото с сайта OLX

Блогерша сообщила, что они с мужем рассматривают новое жилье в Лиссабоне. По ее словам, минимальная стоимость квартиры там составляет около 130 тысяч долларов, что лишь немного меньше цены их дома в Украине.



Татьяна Пренткович ищет жилье в Португалии / Скриншот из инстаграм-сторис

Почему Татьяна Пренткович и ее муж живут за границей

В начале 2024 года блогер и Андрей Гонковский оказались в центре скандала из-за поездки на Мальдивы. Тогда выяснилось, что избранник Пренткович, который имел разрешение на выезд из Украины как волонтер для проведения благотворительного мероприятия в Варшаве, на самом деле отдыхал с семьей на курорте.

По данным Госпогранслужбы, мужчина пересек украинско-польскую границу 8 января 2024 года и с тех пор в Украину не возвращался.

После волны критики пара переехала в Португалию, поселившись в городе Порту. Несмотря на заявления о желании вернуться в Украину, когда здесь станет безопасно, продажа дома и поиск жилья в Лиссабоне указывают на намерения пары надолго остаться за границей.

К тому же заметим, что недавно Таня Пренткович в третий раз стала мамой.