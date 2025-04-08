Інфлюенсерка показала будинок, який вони прийняли рішення продати, та розсекретила його вартість. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторіс Тетяни.

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Так, з'ясувалося, що Пренткович продає нерухомість за 160 тисяч доларів.

За інформацією з оголошення на платформі OLX, триповерховий таунхаус розташований у селищі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Будинок площею 95 квадратних метрів має кухню, вітальню, санвузол з душовою, окрему ванну кімнату, гардеробну та дитячу кімнату. Особливістю є також простора тераса та зона барбекю на подвір'ї.

Тетяна Пренткович виставила на продаж свій будинок під Києвом / Фото з сайту OLX

Блогерка повідомила, що вони з чоловіком розглядають нове житло в Лісабоні. За її словами, мінімальна вартість квартири там становить близько 130 тисяч доларів, що лише трохи менше за ціну їхнього будинку в Україні.



Тетяна Пренткович шукає житло в Португалії / Скриншот з інстаграм-сторіс

Чому Тетяна Пренткович і її чоловік живуть за кордоном

На початку 2024 року блогерка та Андрій Гонковський опинилися в центрі скандалу через поїздку на Мальдіви. Тоді з'ясувалося, що обранець Пренткович, який мав дозвіл на виїзд з України як волонтер для проведення благодійного заходу у Варшаві, насправді відпочивав із родиною на курорті.

За даними Держприкордонслужби, чоловік перетнув українсько-польський кордон 8 січня 2024 року та з того часу в Україну не повертався.

Після хвилі критики пара переїхала до Португалії, оселившись у місті Порту. Попри заяви про бажання повернутися в Україну, коли тут стане безпечно, продаж будинку та пошук житла в Лісабоні вказують на наміри пари надовго залишитися за кордоном.

До того ж зауважимо, що нещодавно Таня Пренткович втретє стала мамою.