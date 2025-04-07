Юрій Ткач прокоментував кризу у шлюбі з дружиною у програмі "Тур зірками", передає Show 24. Він назвав причину, через яку виникли труднощі.

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Через недоговорювання, непроговорювання проблем. Накопичували дуже багато того, що не подобалося одне в одному. Потім це переростало в образи та сварки. Ми одне одного просто зжерли. Потім треба було сепаруватися, у нас все вийшло,

– розповів гуморист.

Подружжя в один момент зрозуміло, що так далі продовжуватись не може, тому вирішило роз'їхатися. За словами Ткача, вони тривалий час не спілкувалися, але старались бути на зв'язку. Юрій намагався давати дружині більше простору, свободи та вільного часу.

"Був дуже цікавий процес зближення. Ми стали зовсім іншими людьми. Якщо є проблеми, то виходимо через домовленості", – зазначив Юрій Ткач.

Що відомо про шлюб Ткача з дружиною

Юрій та Вікторія познайомилися на дні народженні. Наступна їхня зустріч привела до романтичних стосунків. Через рік пара заручилася, у 2014 році вони одружилися. У подружжя народилась донька Ліза.

Нещодавно Юрій Ткач зізнався, що ледь не розлучився з дружиною через кризу. Гуморист ділився, що їм насамперед допомогла психотерапія та різні практики. Після того, як пара знову зблизилась, Юрій Ткач вирішив обвінчатися з дружиною.