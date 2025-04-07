У треці Каньє каже, що Б'янка пішла від нього через неоднозначні висловлювання репера у соцмережі Х. За його словами, вони викликали в архітекторки панічні атаки, пише Show 24 з посиланням на Page Six.
До речі Кім Кардашян хоче позбавити Каньє Веста батьківських прав, – ЗМІ
У пісні йдеться, що Б'янка Цензорі "втекла", але спочатку намагалася відправити Каньє Веста до лікарні.
У неї панічна атака, і їй не подобається, що я написав у твіттері. Поки Б'янка не повернеться, я не спатиму всю ніч, я не збираюся спати. Я справді не знаю, де вона,
– зазначається у пісні.
Також репер зізнався, що відстежує місцеперебування архітекторки через спеціальний додаток. Крім того, Вест згадує сім'ю Цензорі, стверджуючи, що вони "хочуть, аби його закрили".
Ye – BIANCA: дивіться відео онлайн
Ба більше, Каньє Вест порівнює свої стосунки з Б'янкою Цензорі зі стосунками Шона Комбза (P. Diddy) та Кессі Вентури. Відомо, що співачка звинуватила репера у зґвалтуванні та фізичному насильстві.
Нагадаємо, що у вересні 2024 року P. Diddy заарештували. Його звинувачують у сексуальній експлуатації, рекеті, сутенерстві, зґвалтуванні, створенні злочинної мережі та торгівлі людьми.
Чутки про розлучення Каньє Веста та Б'янки Цензорі
- Нагадаємо, у жовтні 2024 році ЗМІ повідомили, що Каньє Вест та Б'янка Цензорі розлучаються. Потім пару помітили разом у Японії, а згодом вони з'явилися разом на премії Греммі.
- Тоді у мережі розгорівся справжній скандал. Річ у тім, що спершу Цензорі позувала в чорному хутряному пальті, а пізніше скинула його та продемонструвала повністю оголений образ без білизни. Після цього знову з'явилася інформація про розлучення подружжя. Повідомлялось, що це репер сказав Б'янці оголитися.