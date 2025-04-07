У треці Каньє каже, що Б'янка пішла від нього через неоднозначні висловлювання репера у соцмережі Х. За його словами, вони викликали в архітекторки панічні атаки, пише Show 24 з посиланням на Page Six.

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У пісні йдеться, що Б'янка Цензорі "втекла", але спочатку намагалася відправити Каньє Веста до лікарні.

У неї панічна атака, і їй не подобається, що я написав у твіттері. Поки Б'янка не повернеться, я не спатиму всю ніч, я не збираюся спати. Я справді не знаю, де вона,

– зазначається у пісні.

Також репер зізнався, що відстежує місцеперебування архітекторки через спеціальний додаток. Крім того, Вест згадує сім'ю Цензорі, стверджуючи, що вони "хочуть, аби його закрили".

Ye – BIANCA: дивіться відео онлайн

Ба більше, Каньє Вест порівнює свої стосунки з Б'янкою Цензорі зі стосунками Шона Комбза (P. Diddy) та Кессі Вентури. Відомо, що співачка звинуватила репера у зґвалтуванні та фізичному насильстві.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року P. Diddy заарештували. Його звинувачують у сексуальній експлуатації, рекеті, сутенерстві, зґвалтуванні, створенні злочинної мережі та торгівлі людьми.

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