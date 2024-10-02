Юрій Ткач розповів, що його подружжя пройшло через непростий період та кризу у стосунках. До розлучення не дійшло: парі вдалося знайти спільну мову та розв'язати проблеми. Про це Ткач розповів для шоу "ЖВЛ".

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Накопичилося запитань, проблем, замовчування проблем. Тут важливо зберегти, зберегти і ще раз зберегти. Для цього дуже круто допомагають психотерапевти, дуже круто допомагають якісь духовні практики, медитації і так далі. Все для цього згодиться,

– поділився секретом Юрій Ткач.

Після важкого періоду подружжя ухвалило рішення укріпити стосунки ще більше та обвінчатися. Наразі вони не обрали дату. Юрій Ткач назвав майбутню подію "сакральною" та особистою, тож жодних гучних святкувань не буде.



Юрій Ткач з дружиною і донькою / Фото з інстаграму Юрія Ткача

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