Син Дмитра та Олени Коляденко в інтерв'ю Маші Єфросиніній розповів, що його дружина – непублічна. Вона – перукарка, працює з зірками, у театрах. Пилип зауважив, що кохана – теж творча особистість, як і він.

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Мені завжди було все одно на публічність. Я завжди любив поруч з собою класних, яскравих, впевнених, чуттєвих, ніжних людей. Це найвпевненіший мій вибір в людині, яку я бачу поруч. Ми багато чого прожили: два ковіди й війну. Вона довірилася мені, а я – їй. Це було рішення двох сердець,

– розповів Пилип Коляденко.

Перед тим, як одружитися, музикант радився з батьками. Його мама Олена цікавилась, чи справді для сина актуальне таке рішення.

"Ми радилися з батьками, говорили з татом і мамою. У нас була бесіда стосовно моєї впевненості в цьому, наскільки це актуально. Бо зараз багато пар, які просто живуть і насолоджуються життям. І чомусь мною було прийнято таке рішення. Це найсильніша любов і рідність", – поділився зірковий син.

Інтерв'ю Пилипа Коляденка з Машею Єфросиніною: дивіться відео онлайн

Що відомо про сина Дмитра й Олени Коляденків