У виданні The Daily Mail повідомили, що наречені влаштували святкування на захопливій церемонії у суботу, 28 вересня. Казкова церемонія пройшла у розкішному готелі Cala di Volpe на острові Сардинія. Цей курорт натхненний атмосферою італійського рибальського села.

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З номерів готелю відкривається вигляд на затоку та пляжі, а на території є дивовижні арки та інші архітектурні деталі.

Гості весілля могли скористатися приватний пляж, сади, спа-центр та тенісний корт, а також величезний басейн. Наречені обмінялися обручками біля вівтаря, що встановили за кілька кроків від берега. Його прикрасили гортензіями та білими трояндами.

Ребел та Рамона одягнули схожі весільні сукні без бретелей та з об'ємними спідницями.

Особисте життя Ребел Вілсон

У червні 2022 Ребел Вілсон здійснила камінг-аут та розповіла про стосунки з жінкою – Рамоною Агрумою. Тоді вона поділилась спільним фото з відпочинку.

У листопаді у Ребел Вілсон народилась донька від сурогатної матері. Ребел і Рамона оголосили про заручини в лютому 2023 року.