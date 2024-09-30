Про те, що вона уклала шлюб зі своєю партнеркою Рамоною Агрумою, Ребел Вілсон повідомила в інстаграмі. Вона поділилася з шанувальниками фотографією з весілля.
До слова Лесбійка Ребел Вілсон відсвяткувала розкішне весілля з коханою, – ЗМІ
Ребел Вілсон та Рамона Агрума відіграли весілля у суботу, 28 вересня. Таку важливу події закохані вирішили провести на острові Сардинія, що в Італії. Обидві жінки обрали пишні сукні білого кольору, які були доволі схожими між собою, у кожної був букет. Водночас Ребел Вілсон та Рамона Агрума вирішили зробити різні зачіски. В однієї з партнерок волосся було зібране, а в іншої – розпущене.
У коментарях для пари посипалося багато чудових привітань.
Що відомо про стосунки Ребел Вілсон та Рамони Агруми
- На початку червня 2022 року Ребел Вілсон підтвердила, що перебуває у стосунках з дизайнеркою Рамоною Агрумою. Тоді вона здійснила камінгаут та заявила, що є лесбійкою.
- Заручилася закохана пара у День Святого Валентина. До речі, Ребел Вілсон має доньку, яку звати Ройс Ліліан. Відомо, що дівчинку виносила сурогатна мама.