Про те, що вона уклала шлюб зі своєю партнеркою Рамоною Агрумою, Ребел Вілсон повідомила в інстаграмі. Вона поділилася з шанувальниками фотографією з весілля.

До слова Лесбійка Ребел Вілсон відсвяткувала розкішне весілля з коханою, – ЗМІ

Ребел Вілсон та Рамона Агрума відіграли весілля у суботу, 28 вересня. Таку важливу події закохані вирішили провести на острові Сардинія, що в Італії. Обидві жінки обрали пишні сукні білого кольору, які були доволі схожими між собою, у кожної був букет. Водночас Ребел Вілсон та Рамона Агрума вирішили зробити різні зачіски. В однієї з партнерок волосся було зібране, а в іншої – розпущене.

У коментарях для пари посипалося багато чудових привітань.

Що відомо про стосунки Ребел Вілсон та Рамони Агруми