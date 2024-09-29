Про це ексклюзивно повідомило видання People з посиланням на власні джерела. Інсайдери розсекретили коли та де саме відбулося святкування.

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Весільна церемонія пари пройшла 28 вересня на мальовничому острові Сардинія, Італія. Це місце мало особливе значення для закоханих, адже саме там вони провели свою першу спільну відпустку після публічного оголошення про свої стосунки.

Зауважимо, що Ребел Вілсон та Рамона Агрума поки ніяк не коментували весілля.

Що відомо про стосунки Ребел Вілсон та Рамони Агруми