У своєму інстаграмі Пренткович також опублікувала перші фото новонародженої дитини, передає 24 Канал. Як виявилося, вчора, 12 березня, блогерка народила донечку.

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Дівчинка народилася з вагою 3850 грами та зростом 51,5 сантиметра. Таня Пренткович поділилась серією фото з лікарняної палати. На світлинах присутній і її обранець – підприємець Андрій Гонковський.

Доця,

– коротко підписала фото блогерка.

У коментарях під дописом Таню та Андрія привітали з народженням донечки ексдружина Володимира Остапчука Христина Горняк, художниця Софія Морозюк, інфлюєнсерка Даша Квіткова, блогерка Наталі Литвин та інші.