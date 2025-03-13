Артистка, яка замовчує війну в Україні, розповіла пропагандистським ЗМІ подробиці про своє весілля. Також вона показала кадри зі святкування, пише Show 24.

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Так, з'ясувалося, що розписалася пара на іспанському острові Майорка, а весільну церемонію організувала на Мальдівах 14 лютого, у День всіх закоханих.



Ані Лорак з чоловіком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нас постійно оточує велика кількість людей, робота, поїздки, а ми хотіли чогось особливого, тільки для нас двох. Хотіли просто відсвяткувати наше кохання без сторонніх. Тільки вона і я,

– пояснив Ісаак Віджраку.

Щоправда, на церемонії все ж були присутні брат співачки та донька Ісаака. Водночас донька Лорак, Софія, на весіллі матері не з'явилася – за словами співачки, через навчання у школі.



Ані Лорак таємно вийшла заміж / Скриншот з інстаграму

Що відомо про нового чоловіка Ані Лорак

Ісаак Віджраку – іспанець, який позиціонує себе як "африканський шаман" та спеціалізується на йозі та масажних практиках. Має двох дітей від попередніх стосунків.

Познайомився з Лорак на Ібіці, коли, за його словами, співачка "шукала баланс". Торік у день народження виконавиці Віджраку освідчився їй, а публічно про стосунки пара заявила у 2023 році.

Як відомо, у минулому Ісаак був моделлю та актором. У 2002 році він навіть отримав титул "Містер Іспанія".

Тривалий час пара підтримувала стосунки на відстані – Лорак мешкала в Росії, де заробляла криваві рублі, а Віджраку – в Іспанії. Вони регулярно зустрічалися, відпочивали разом і їздили один до одного в гості. Однак навесні 2024 року Іссак оголосив, що залишає роботу тренера і цілителя заради стосунків із Лорак і перебрався до Росії.

Варто нагадати, що Кароліна Куєк тривалий час живе в Росії, куди перебралася у 2014 році. Співачка замовчує війну в Україні.

До того ж нещодавно в інтерв'ю пропагандистському каналу НТВ вона фактично визнала фінансування викрадення українських дітей. Співачка заявила, що частина доходів від її московських концертів піде до російського фонду "Счастливое детство.ru", який опікується так званими "сиротами-біженцями" із Запорізької області та Донбасу – дітьми, незаконно вивезеними з окупованих територій України.

У березні 2025 року російські ЗМІ повідомляли, що Ані Лорак подала документи на отримання російського громадянства, хоча сама виконавиця цю інформацію не коментувала.

За свою антиукраїнську позицію Ані Лорак нещодавно позбавили звання заслуженої артистки України.