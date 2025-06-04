Роговцева поделилась архивной фотографией с мужем и детьми. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу актрисы.

Не пропустите Вместе уже 57 лет: Юрий Рыбчинский впервые за долгое время показался с женой на публике

Ада Роговцева опубликовала архивное черно-белое семейное фото. На фотографии она позирует вместе с Константином Степанковым и их двумя детьми: сыном Константином и дочерью Екатериной.

День рождения мужа. Уже двадцатый без него. Сегодня исполнилось бы 97,

– подписала фото Роговцева.

Ада Роговцева с мужем и детьми / Фото с фейсбук-страницы актрисы

Отметим! В апреле 2025 года Ада Роговцева сообщила о смерти близкой подруги.

В комментариях поклонники пишут приятные слова о семье Роговцевой, в частности и о ее покойном муже.

"Светлая память светлому человеку. Так тепло от вашего с ним совместного исполнения "Ішло дівча лучками"... С тех пор ту песню полюбила".

"Светлая память вашему мужу! Вы – великаны украинской культуры и искусства. Низкий поклон вам за ваше творчество!"

"Светлая память, какая красивая и талантливая ваша семья!"

"Светлая память! Человек, который оставил свой светлый след! Замечательный актер. Люблю до сих пор пересматривать фильмы с его участием. Вечный покой".

"Замечательный был актёр, то были фильмы нашего детства, и мы его хорошо помним. Светлая память".

Семья Ады Роговцевой