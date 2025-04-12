Они были знакомы около 50 лет. Актриса поделилась трогательными воспоминаниями о своей многолетней подруге и опубликовала их совместное фото. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Роговцевой.

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Ада Роговцева распространила эмоциональный пост, посвященный Майе.

Она была веселая, щедрая, заботливая – за годы и годы стала подругой, верным товарищем каждому в семье,

– написала актриса.

Роговцева особо отметила, что Майя всегда была рядом в самые сложные и прекрасные периоды ее жизни.

Майя любила делать праздник: одаривать, готовить и угощать, сделать самостоятельно какую-то работу и презентовать сюрпризом. Очень меня любила. Мне очень горько,

– отметила знаменитость.

Напомним, недавно во Львове состоялось прощание с выдающейся украинской актрисой – Таисией Литвиненко, которая запомнилась зрителям своей ролью в культовом фильме "За двумя зайцами". Она отошла в вечность в возрасте 90 лет.