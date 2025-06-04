Роговцева поділилась архівною фотографією з чоловіком та дітьми. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку акторки.

Не пропустіть Разом вже 57 років: Юрій Рибчинський вперше за довгий час показався з дружиною на публіці

Ада Роговцева опублікувала архівне чорно-біле сімейне фото. На світлині вона позує разом з Костянтином Степанковим та їхніми двома дітьми: сином Костянтином та донькою Катериною.

День народження чоловіка. Вже двадцятий без нього. Сьогодні виповнилося б 97,

– підписала фото Роговцева.

Ада Роговцева з чоловіком та дітьми / Фото з фейсбук-сторінки акторки

Зазначимо! У квітні 2025 року Ада Роговцева повідомила про смерть близької подруги.

У коментарях прихильники пишуть приємні слова про сім'ю Роговцевої, зокрема й про її покійного чоловіка.

"Світла пам'ять світлій людині. Так тепло від вашого з ним спільного виконання "Ішло дівча лучками"… Відтоді ту пісню полюбила".

"Світла пам'ять вашому чоловіку! Ви – велетні української культури й мистецтва. Низький уклін вам за вашу творчість!"

"Світла пам'ять, яка гарна і талановита ваша родина!"

"Світла пам'ять! Людина, яка залишила свій світлий слід! Чудовий актор. Люблю досі переглядати фільми з його участю. Вічний спокій".

"Чудовий був актор, то були фільми нашого дитинства, і ми його добре пам'ятаємо. Світла пам'ять".

Сім'я Ади Роговцевої