Роговцева поділилась архівною фотографією з чоловіком та дітьми. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку акторки.
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Ада Роговцева опублікувала архівне чорно-біле сімейне фото. На світлині вона позує разом з Костянтином Степанковим та їхніми двома дітьми: сином Костянтином та донькою Катериною.
День народження чоловіка. Вже двадцятий без нього. Сьогодні виповнилося б 97,
– підписала фото Роговцева.
Ада Роговцева з чоловіком та дітьми / Фото з фейсбук-сторінки акторки
Зазначимо! У квітні 2025 року Ада Роговцева повідомила про смерть близької подруги.
У коментарях прихильники пишуть приємні слова про сім'ю Роговцевої, зокрема й про її покійного чоловіка.
- "Світла пам'ять світлій людині. Так тепло від вашого з ним спільного виконання "Ішло дівча лучками"… Відтоді ту пісню полюбила".
- "Світла пам'ять вашому чоловіку! Ви – велетні української культури й мистецтва. Низький уклін вам за вашу творчість!"
- "Світла пам'ять, яка гарна і талановита ваша родина!"
- "Світла пам'ять! Людина, яка залишила свій світлий слід! Чудовий актор. Люблю досі переглядати фільми з його участю. Вічний спокій".
- "Чудовий був актор, то були фільми нашого дитинства, і ми його добре пам'ятаємо. Світла пам'ять".
Сім'я Ади Роговцевої
Ада Роговецева познайомилася з Костянтином Степанковим під час навчання у театральному виші. Вони прожили разом 46 років. У цьому шлюбі народилися син Костянтин та донька Катерина.
Костянтин Степанков помер 22 липня 2004 року в 76-річному віці.
1 липня 2012 року помер син Роговцевої і Степанкова. У Костянтина було онкологічне захворювання.