У натовпі люди падали, топтали одне одного, губили речі та втрачали свідомість. Пише 24 Канал з посиланням на тік-ток акаунт Vova Holub, який був на цьому концерті.

На концерті був аншлаг – понад 4 500 людей зібралися на виступ популярного співака. Глядачі були в захваті від самого виступу: NIKOW і його команда відпрацювали бездоганно. Однак проблеми почалися після завершення концерту, коли тисячі людей пішли забирати верхній одяг з гардероба.

Через тісне приміщення, відсутність організації та натовп люди почали штовхатися, падати й битися. Присутні втрачали свідомість від спеки й тисняви.

Я особисто своїми руками тримав трьох людей, які знепритомніли. Одну дівчину я витягував за бильця, просто щоб її віднесли хоч кудись,

– розповів очевидець.



У коментарях під відео з'явилися десятки повідомлень від людей, які також залишились незадоволені.

"Була на цьому концерті, півтори години намагалась забрати куртку. Це було пекло. NIKOW неймовірний, як і сам концерт, а от момент із гардеробною ледь не довів до панічки".

"Це було жахливо. Перед нами жінка втратила свідомість. Ми її довго приводили до тями. Вийти з роздягальні нереально було. Просили викликати швидку в охорони – ігнор або агресія".

"На моїх очах винесли на руках близько 15 людей. Це були як хлопці, так і дівчата. Я відчувала теж шалену паніку від цього дійства… Наприкінці всі просто почали перелазити огорожу та забирати одяг... Багато кому одяг просто не повернули й сказали "приходьте завтра"".

"Дуже багато неадекватних людей було. Мене та ще декількох дівчат намагалися за волосся відтягнути назад. Знесли стійки, де перевіряли квитки. Дівчат, які падали, просто топтали. Ми просили, щоб люди трохи розійшлися, щоб їм дати простір, аби їх вивести, а люди навпаки лізли. Багато хто пішов із перших лінії, бо їх просто давили або відтягували".

На інстаграм-сторінці NIKOW, на момент написання матеріалу, серед публікацій наразі жодних коментарів щодо інциденту немає. В інстаграмі STEREO PLAZA написали, що треба звертатися до Дмитра Сидоренка, який нібито є організатором і готовий все компенсувати.

Що відомо про NIKOW?

24-річний український співак.

Справжнє ім'я артиста – Дмитро Олександрович Ніков.