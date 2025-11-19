Михаил Климнеко – украинский композитор, певец, саундпродюсер и участник группы ADAM. Родился в поселке городского типа Гостомель (Киевская область). В детстве родители говорили сыну, что если тот научится играть на фортепиано, то сможет быстро печатать на компьютерной клавиатуре. Поэтому Клименко и пошел учиться в музыкальную школу, хотя на тот момент любил больше компьютеры, чем музыку. 24 Канал рассказывает, каким был путь Михаила в сфере шоу-бизнеса и что известно о его состоянии здоровья сейчас.

Любовь и группа ADAM – как это было?

Первую песню композитор написал на втором курсе обучения в эстрадно-цирковом колледже и заработал 300 долларов. Возможно, не все знают, но Клименко является соавтором Александра Пономарева, а также автором многих популярных хитов.

"Доня" (Александр Пономарев);

"Ти в мені є" (Мария Яремчук)";

"99" (Марина Круть);

Также является саундпродюсером музыкальных альбомов, пишет музыку к фильмам и телешоу.

Интересно, что артист никогда не планировал становиться знаменитостью. Во время учебы Михаил познакомился со своей будущей женой, с которой в 2014 году создали группу ADAM. Любимую мужчина называет своей музой.

Группа ADAM / Фото Татьяны Шавловской

Исполнитель не скрывает, что на концертах люди приходят услышать, как поет он, и посмотреть, как танцует Александра. Более того, артист бывает даже и ревнует жену.

Как нормальный мужчина я ревную, когда на нее пялятся другие мужчины. Но после концертов к Саше подходят очень много женщин, говорят комплименты. Это классно. Мы вместе делаем одно дело и кайфуем от этого,

– откровенно признался в интервью артист.

Отметим, что супруги воспитывают двоих детей.

Женщина сама занимается хореографическими постановками, а на каждое выступление готовит новый образ. Дебютный альбом группы вышел в 2017 году, а уже в 2023 – трек "Повільно" стал настоящим хитом, собрав миллионные прослушивания.

ADAM – "Повільно": слушайте песню онлайн

Михаил откровенно говорил, что "ADAM – это проекция их любви".

Интересно, что в этом году Саша выпустила первый сольный альбом "Культурное диско". И исполнительница не планирует становиться профессиональной певицей, а просто таким образом самовыражается.

В мечтах группы ADAM есть тур по Америке, а также сыграть концерт во Дворце спорта.

Стоит отметить, что когда началась полномасштабная война, то семья уехала из своего дома в Гостомеле. Впоследствии стало известно, что жилье ограбили. Сегодня семейство живет в другой квартире. В такое трудное время музыканты думали, что творчество никому не нужно, поэтому были в перерыве аж 8 месяцев пока мир не услышал песню "Повільно".

Что известно о состоянии здоровья Михаила Клименко?

Жена исполнителя сообщила в соцсетях страшную новость – Михаил в коме. Оказалось, что уже два месяца артист борется с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом.

После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме. Пожалуйста, молитесь за него. Один день лечения обходится в более чем 25000 грн,

– написала Саша.

Михаил Клименко в коме / Фото из инстаграма группы ADAM

Важно! Приобщиться к сбору средств на лечение Михаила Клименко можно по ссылке (конверт в Приват24). Также оставляем номер карты – 5168752144133520.

Немало звездных коллег оставили в комментариях слова поддержки, а также пообещали, что помогут финансово. Пока неизвестно, как заболел артист, однако редакция 24 Канала желает певцу скорейшего выздоровления, а семье – терпения и веры в лучшее.

