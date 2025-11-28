Актер в программе "Наедине с Гламуром" рассекретил, или продолжает службу в армии. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Владимир подтвердил, что уже не находится в боевом подразделении. Несмотря на это, ему трудно совмещать службу и свою актерскую деятельность.

Сейчас я действительно спецкор на Армия TV ... За весь этот период два раза сыграл в театре. В этом году один раз и в прошлом году. Ну, очень трудно подгадать условия службы. Это должен быть вечер какой-то, внеслужебное время,

– рассказал Кравчук.

Как Владимиру удалось сняться в фильме "Ты – космос"?