Вместе с изменениями в деятельности изменились и они сами – внешность, взгляд, улыбка. Show 24 покажет, как трансформировались украинские звезды, которые пошли служить в Силы обороны Украины.

Александр Ярмак

26 февраля 2022 года рэпер добровольно ушел в армию. Сначала YARMAK служил в охранной роте при Голосеевском военкомате, а после освобожденияКиевской области от российских оккупантов – в боевом подразделении. Сейчас Александр Ярмак возглавляет DARKNODE – технологическое подразделение 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ.

Александр Ярмак в начале большой войны и сейчас / Коллаж Show 24

Гарик Бирча

Звезда "Витальки" пошел добровольцем в первый месяц большой войны: сначала в территориальную оборону, впоследствии – в ВСУ. Начинал как старший сержант, а со временем получил звание главного сержанта. Сейчас он служит в 210-м отдельном штурмовом полку, который участвует в боевых действиях, в частности на территории Курской области.

Гарик Бирча до начала полномасштабного вторжения и после / Коллаж Show 24

Даниэль Салем

Телеведущий также сначала вступил в ТрО, а позже перешел в разведывательно-диверсионное подразделение "12 друзей Оушена". Участвовал в освобождении Херсонской области. Несмотря на службу, Салем продолжает сниматься в кино и телешоу во время отпусков. В частности, он стал ведущим нового сезона шоу "Взвешенные и счастливые" и программы "Рассвет" на М1. В фильме "Отпуск вслепую" Даниэль сыграл свою первую главную роль – военного Назара.

Даниэль Салем в 2022 году и сейчас / Коллаж Show 24

Юрий Толоконников

В начале полномасштабного вторжения певец Тамерлан присоединился к территориальной обороне. В сети пишут, что он начал служить в подразделении аэроразведки. Артист избегает деталей о своей деятельности, объясняя это тем, что его служба не нуждается в огласке.

Тамерлан в начале полномасштабного вторжения и в 2024 году / Коллаж Show 24

Коля Серга

Уже на третий день войны шоумен стал в ряды ВСУ. Позже он создал инициативу "Культурный десант", где военные-артисты поддерживают собратьев на фронте. В декабре 2024 года Серга получил должность внештатного советника министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Коля Серга в начале полномасштабного вторжения и сейчас / Коллаж Show 24