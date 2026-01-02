Цей інцидент привернув підвищену увагу служб безпеки королівської родини. ЗМІ розкрили деталі справи. Пише 24 Канал з посиланням на видання The Sun.
Дерек Іґан проник на територію Кенсінгтонського палацу 21 і 23 грудня. Зловмисника бачили з "важким рюкзаком", коли він перелазив через паркан, після чого його обох разів затримували в саду палацу. Після другого інциденту чоловіка взяли під варту.
Під час судового засідання у Вестмінстерському магістратському суді Дерек Іґан поводився агресивно: вигукував образи та намагався розтрощити скляну огорожу для підсудних. Водночас він визнав власну провину.
Я маю намір продовжити слухання за його відсутності 6 січня, з огляду на його хуліганську поведінку щодо судових приставів і самого суду. Я не надаю йому застави, оскільки в разі визнання винним існує реальна ймовірність призначення тюремного покарання,
– заявив окружний суддя Сем Ґузі.
Принц і принцеса Уельські з дітьми не перебували в палаці під час інцидентів. Водночас відомо, що в Кенсінгтонському палаці загалом проживають близько десяти членів королівської родини та їхні співробітники.
Для довідки! Основним місцем проживання принца Вільяма та Кейт Міддлтон є Віндзор, однак у Лондоні вони користуються 20-кімнатними апартаментами 1A у Кенсінгтонському палаці.
Де саме живе принц Вільям з дружиною та дітьми?
- Упродовж трьох років принц та принцеса Уельські мешкали в котеджі Аделаїда на території Віндзорського замку. Проте цього року подружжя переїхало до нового будинку Форест-Лодж, розташованого поблизу.
- На території є відкритий басейн, тенісний корт, розарій, сад, город, велика теплиця, стайні, два озера, пасовища та три котеджі для персоналу.
- Навколо нової резиденції створили посилений периметр безпеки протяжністю близько кілометра. Територію охороняють камери відеоспостереження, масивні паркани та ландшафтні загородження, які мають запобігти проникненню сторонніх.
- Крім того, королівські резиденції перебувають у межах безпольотних зон, які обмежують польоти літаків і дронів, забороняючи їм наближатися на висоті нижче 0,8 кілометра.