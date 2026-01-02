Этот инцидент привлек повышенное внимание служб безопасности королевской семьи. СМИ раскрыли детали дела. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Sun.

Дерек Иган проник на территорию Кенсингтонского дворца 21 и 23 декабря. Злоумышленника видели с "тяжелым рюкзаком", когда он перелезал через забор, после чего его оба раза задерживали в саду дворца. После второго инцидента мужчину взяли под стражу.

Во время судебного заседания в Вестминстерском магистратском суде Дерек Иган вел себя агрессивно: выкрикивал оскорбления и пытался разбить стеклянную ограду для подсудимых. В то же время он признал свою вину.

Я намерен продолжить слушания в его отсутствие 6 января, учитывая его хулиганское поведение в отношении судебных приставов и самого суда. Я не предоставляю ему залога, поскольку в случае признания виновным существует реальная вероятность назначения тюремного наказания,

– заявил окружной судья Сэм Гузи.

Принц и принцесса Уэльские с детьми не находились во дворце во время инцидентов. В то же время известно, что в Кенсингтонском дворце в целом проживают около десяти членов королевской семьи и их сотрудники.

Для справки! Основным местом жительства принца Уильяма и Кейт Миддлтон является Виндзор, однако в Лондоне они пользуются 20-комнатными апартаментами 1A в Кенсингтонском дворце.

Где именно живет принц Уильям с женой и детьми?