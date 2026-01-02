Этот инцидент привлек повышенное внимание служб безопасности королевской семьи. СМИ раскрыли детали дела. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание The Sun.
Не пропустите Слава Украине, – голливудский актер Роберт Де Ниро удивил новогодним обращением
Дерек Иган проник на территорию Кенсингтонского дворца 21 и 23 декабря. Злоумышленника видели с "тяжелым рюкзаком", когда он перелезал через забор, после чего его оба раза задерживали в саду дворца. После второго инцидента мужчину взяли под стражу.
Во время судебного заседания в Вестминстерском магистратском суде Дерек Иган вел себя агрессивно: выкрикивал оскорбления и пытался разбить стеклянную ограду для подсудимых. В то же время он признал свою вину.
Я намерен продолжить слушания в его отсутствие 6 января, учитывая его хулиганское поведение в отношении судебных приставов и самого суда. Я не предоставляю ему залога, поскольку в случае признания виновным существует реальная вероятность назначения тюремного наказания,
– заявил окружной судья Сэм Гузи.
Принц и принцесса Уэльские с детьми не находились во дворце во время инцидентов. В то же время известно, что в Кенсингтонском дворце в целом проживают около десяти членов королевской семьи и их сотрудники.
Для справки! Основным местом жительства принца Уильяма и Кейт Миддлтон является Виндзор, однако в Лондоне они пользуются 20-комнатными апартаментами 1A в Кенсингтонском дворце.
Где именно живет принц Уильям с женой и детьми?
- В течение трех лет принц и принцесса Уэльские жили в коттедже Аделаида на территории Виндзорского замка. Однако в этом году супруги переехали в новый дом Форест-Лодж, который расположен поблизости.
- На территории есть открытый бассейн, теннисный корт, розарий, сад, огород, большая теплица, конюшни, два озера, пастбища и три коттеджа для персонала.
- Вокруг новой резиденции создали усиленный периметр безопасности протяженностью около километра. Территорию охраняют камеры видеонаблюдения, массивные заборы и ландшафтные заграждения, которые должны предотвратить проникновение посторонних.
- Кроме того, королевские резиденции находятся в пределах бесполетных зон, которые ограничивают полеты самолетов и дронов, запрещая им приближаться на высоте ниже 0,8 километра.