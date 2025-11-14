Сегодня, 14 ноября, Чарльз III празднует день рождения – королю исполнилось 77 лет. По этому случаю 24 Канал предлагает вспомнить его поездку в Украину.

К слову Чарльзу III – 77: лучшие архивные фото с сыновьями, которые должен увидеть каждый

Когда в сети вспоминают связь короля и Украины, то часто распространяют фото, как Чарльз III танцевал гопак. Однако этот снимок на самом деле сделан в английском городе Дерби.



Чарльз III танцует гопак / Фото Союз украинцев в Лондоне

В феврале 1981 года на то время принц Уэльский посещал диаспорные культурные центры стран, среди которых была община украинцев. Уже тогда Чарльз начал знакомство с украинской культурой.

Каким был визит Чарльза III в Украину?

Принц Чарльз приехал в Украину в 1996 году с трехдневным визитом. В то время ему было 47 лет.



Чарльз III в Киеве / Фото ТСН

В столице сын Елизаветы II увидел Софийский собор и центральные улицы и новостройки, общался со студентами Национального университета Киево-Могилянской академии, а также работниками и жителями заведения для пожилых людей, посетил Могилу неизвестного солдата.



Чарльз III в Киеве / Фото из архивов Укринформа

Также принц Чарльз побывал в Крыму. Он приехал в Севастополь, где посетил место поражения англичан в Крымской войне в 1854 году.

Первый посол Украины в Великобритании Сергей Комиссаренко вспоминал общение с принцем Уэльским во время этой поездки.

Чарльз посетил поселок крымских татар, был на кладбище британских воинов, погибших во время Крымской войны. А потом поехали в Балаклаву – на место "Атаки легкой кавалерии". Здесь погибло много британцев из-за того, что от генерала Макинтоша им передали ошибочный приказ. Принц Чарльз сказал: "Сергей, я должен обязательно привезти сюда своих сыновей",

– рассказывал Сергей Комиссаренко.



Чарльз III в Балаклаве / Фото Getty Images

Король Чарльз III – друг Украины

Еще в 2014 году принц Чарльз дал понять его позицию относительно российской агрессии. В частном разговоре он сравнил Путина с Гилтером. Его фразу подтверждает Марианн Фергюсон для BBC.

Он спросил, когда я приехала в Канаду. Я сказала, что в 1939 году. Он бросил фразу, что теперь Путин делает некоторые вещи, которые раньше делал Гитлер. Я согласилась с принцем: вы видите, как он захватывает страны так же, как это делал Гитлер,

– сказала женщина, которая сопровождала Чарльза.

В 2022 году Чарльз III так же поддерживал Украину и продолжает делать это до сих пор, даже активнее, чем это делала при жизни Елизавета II. Он несколько раз встречался с президентом Зеленским.

Украинский президент в одном из интервью сказал, что именно король побудил Трампа пересмотреть его отношение к Украине.