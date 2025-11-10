Впрочем, есть человек, который сыграл крайне важную, хоть и незаметную для публики, роль в том, чтобы убедить президента США активнее поддерживать Украину. О таком Владимир Зеленский рассказал в интервью The Guardian, передает 24 Канал.

Кто мог повлиять на Трампа?

Президент рассказал, что, по его мнению, именно король Чарльз III сумел побудить главу Белого дома пересмотреть свою политику в отношении Украины.

Произошло это после напряженной встречи в Овальном кабинете в феврале 2025 года, когда Дональд Трамп во время совместного выступления перед камерами резко высказался в адрес украинского лидера и фактически выгнал его из Белого дома.

А уже в сентябре в рамках государственного визита в Великобританию Трамп имел личную встречу с королем Чарльзом.

Зеленский отметил, что не знает всех деталей разговора, однако, по его словам, король якобы "прислал важные сигналы президенту Трампу".

Его Величество очень чутко относится к нашему народу. Возможно, слово "чувствительно" не совсем точное – он действительно поддерживает нас,

– сказал Зеленский.

Украинский президент добавил, что Трамп относится к королю с большим уважением и считает его "очень важной фигурой", что, по мнению Зеленского, является искренним комплиментом, который американский лидер делает далеко не всем.

Что известно о визите Трампа в Великобританию?