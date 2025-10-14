Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Что не может есть Мелания Трамп?
Жена Дональда Трампа, 55-летняя Мелания Трамп, призналась, что не может есть некоторые блюда японской кухни. Об этом она написала в своих мемуарах под названием "Мелания".
Бывшая модель вспомнила в книге о роскошном ужине из шести блюд, который ей подали во время государственного визита в Японию вместе с Дональдом Трампом в 2019 году.
Я дала понять, что не ем сырую рыбу. Однако я все равно пыталась пробовать местную кухню, когда это было возможно. В тот вечер в Токио блюда были вкусной смесью вкусов и текстур, что демонстрировали лучшее из японской кухни, учитывая мои предпочтения,
– написала Мелания.
Мелания Трамп / Фото GettyImages
В Императорском дворце Токио супруги наслаждались "cote de boeuf rotie", "glace mont fuji" и другими изысканными блюдами. Во время того же визита они также насладились ужином со стейком из говядины вагю с тогдашним премьер-министром Синдзо Абэ и его женой Акие.
В то же время из меню исключили суши, сашими, макизуши и вообще все блюда, содержащие сырую рыбу.
Что известно о диете Мелании Трамп?
Как пишет HOLA!, Мелания Трамп позволяет себе иногда полакомиться черным шоколадом или шариком мороженого. В то же время она строго придерживается принципа умеренности. Как отмечает Inside Edition, Мелания уделяет особое внимание размеру порций.
Ее стройная фигура является результатом регулярных тренировок и здорового питания. По данным GQ, первая леди почти ежедневно носит утяжелители на лодыжках. Такая привычка помогает увеличить расход калорий на 5 – 15%.
Кроме того, фитнес давно стал неотъемлемой частью жизни Мелании. Она предпочитает пилатес и теннис, но ключевую роль в поддержании формы играет именно рацион. Ежедневно Мелания выбирает натуральные продукты, поэтому ест много фруктов, овощей и нежирных белков.
Несмотря на постоянные слухи о вероятных косметических вмешательствах, Мелания неоднократно отрицала это.
Как Мелания Трамп помогает в освобождении похищенных украинских детей?
Мелания Трамп рассказала, что получила ответ от главы Кремля Владимира Путина на свое письмо, которое она прислала в августе. В нем говорилось о возвращении в Украину детей, незаконно вывезенных в Россию.
По словам Мелании, уже удалось воссоединить с семьями восемь детей. Первая леди сообщила, что российская сторона якобы передала информацию о детях, в частности о предоставленных им социальных, медицинских и психологических услугах.
Мелания также анонсировала будущее возвращение еще пятерых детей в их семьи. Она добавила, что поддерживает "открытый канал связи" с Путиным и в течение последних трех месяцев между ними состоялось несколько встреч.