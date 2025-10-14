Сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Что не может есть Мелания Трамп?

Жена Дональда Трампа, 55-летняя Мелания Трамп, призналась, что не может есть некоторые блюда японской кухни. Об этом она написала в своих мемуарах под названием "Мелания".

Бывшая модель вспомнила в книге о роскошном ужине из шести блюд, который ей подали во время государственного визита в Японию вместе с Дональдом Трампом в 2019 году.

Я дала понять, что не ем сырую рыбу. Однако я все равно пыталась пробовать местную кухню, когда это было возможно. В тот вечер в Токио блюда были вкусной смесью вкусов и текстур, что демонстрировали лучшее из японской кухни, учитывая мои предпочтения,

– написала Мелания.

Мелания Трамп / Фото GettyImages

В Императорском дворце Токио супруги наслаждались "cote de boeuf rotie", "glace mont fuji" и другими изысканными блюдами. Во время того же визита они также насладились ужином со стейком из говядины вагю с тогдашним премьер-министром Синдзо Абэ и его женой Акие.

В то же время из меню исключили суши, сашими, макизуши и вообще все блюда, содержащие сырую рыбу.

Что известно о диете Мелании Трамп?

Как пишет HOLA!, Мелания Трамп позволяет себе иногда полакомиться черным шоколадом или шариком мороженого. В то же время она строго придерживается принципа умеренности. Как отмечает Inside Edition, Мелания уделяет особое внимание размеру порций.

Ее стройная фигура является результатом регулярных тренировок и здорового питания. По данным GQ, первая леди почти ежедневно носит утяжелители на лодыжках. Такая привычка помогает увеличить расход калорий на 5 – 15%.

Кроме того, фитнес давно стал неотъемлемой частью жизни Мелании. Она предпочитает пилатес и теннис, но ключевую роль в поддержании формы играет именно рацион. Ежедневно Мелания выбирает натуральные продукты, поэтому ест много фруктов, овощей и нежирных белков.

Несмотря на постоянные слухи о вероятных косметических вмешательствах, Мелания неоднократно отрицала это.

